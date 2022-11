Maltempo, a Canicattì domani scuole chiuse, cimitero e ville comunali

Visto l’avviso diramato dalla Protezione Civile, che prevede forti precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale dalle 0,00 alle 24,00 del 29.11.2022 sino alla cessata emergenza, il sindaco Vincenzo Corbo ha emanato l’ordinanza sindacale 109 del 28 novembre c.a. con la quale Chiude le scuole di ogni ordine e grado pubbliche e private, il Cimitero e le ville comunali.

Si consiglia particolarmente di evitare, in caso di piogge intense, il transito perdonale e veicolare in tutte le zone già interessate in passato da fenomeni di allagamenti, usando in caso di emergenza percorsi alternativi;rimanere a casa in luoghi sicuri e di uscire solamente in casi di estrema necessità;

prestare attenzione agli ulteriori annunci diramati dalle autorità anche a mezzo dell’informazione nazionale e locale;

Sono ordinati, inoltre:

l’interdizione di tutte le aree pubbliche nelle quali si ravvisa un potenziale rischio: ville e giardini pubblici, parchi gioco, impianti sportivi all’aperto e del Cimitero;l’interdizione e l’uso di tutti i locali interrati e seminterrati, riferito anche alle automobili e automezzi vari; la sospensione di tutte le manifestazioni pubbliche e private, le attività commerciali all’aperto insistenti su aree pubbliche e/o su strade anche se precedentemente autorizzate (mercatino della frutta di Via Piave, ecc.);l’interdizione del transito pedonale e veicolare nei pressi di aree già sottoposte ad allagamenti e l’attraversamento dei fiumi e dei valloni;5) la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado degli istituti scolastici pubblici e privati del territorio per giorno 29 Novembre 2022 fino a cessata emergenza.