Maxi rissa a Canicattì, daspo urbano per tre giovani favaresi

Daspo urbano per tre giovani favaresi che si sono resi protagonisti della maxi rissa in Piazza Dante a Canicattì nelle scorse settimane. Per i tre indagati, tutti ventenni, per i prossimi due o tre anni, non sarà possibile mettere piede nei luoghi della movida canicattinese. Le ultime misure sono state formalizzate, dai poliziotti del commissariato di Canicattì, nella giornata di ieri. Nei giorni scorsi altri 12 ragazzini del luogo erano stati identificati e denunciati.