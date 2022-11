Mototerapia a Canicattì, l’associazione Motorlife: “la felicità negli occhi dei bambini”

Il maltempo non ha fermato la Mototerapia. A Canicattì questa mattina l’associazione Motorlife diretta Rosario Farruggia ha regalato emozioni uniche ai bambini disabili. I ragazzi appena vedono la moto da cross non vedono l’ora di salire e sentire il vento in faccia.

”Qui non c’è differenza tra normodotati e disabili. Siamo tutti uguali ed è questo l’importante. Noi regaliamo sorrisi a tutti”, dichiara Rosario Farruggia della Motorlife.

La giornata, organizzata dal Lion Club e patrocinata dal Comune di Canicattì, si è svolta presso la Villa comunale Regina Margherita.

“Siamo felici di aver patrocinato questo evento. Ricordo la felicità dei bambini durante la prima edizione, sono stati momenti indimenticabili e questa nuova edizione è stata un’altra esperienza preziosa”, l’Assessore allo Sport, Giuseppe Corsello.