Resta incastrato nel distributore durante tentativo di furto, salvato dai pompieri 

Prova a rubare alcune bevande dal distributore automatico ma il braccio gli resta incastrato e non riesce più a liberarsi. È accaduto ieri mattina in via Milano, nei pressi della chiesa Santa Lucia di Canicattì. Il protagonista della disavventura è un giovane che, con un bastone, stava cercando di far cadere le lattine nel cassone della macchinetta.

Il braccio, però, gli si è incastrato e non poteva più muoversi. Sono state le sue urla ad attirare le attenzioni dei passanti che hanno chiamato forze dell’ordine e soccorsi. I vigili del fuoco del locale distaccamento sono poi intervenuti e hanno liberato il giovane che è stato poi caricato su un’ambulanza per le cure mediche del caso. Il ragazzino rischia anche una denuncia per la sua bravata.