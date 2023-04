Scontro auto-camion tra Canicattì e Campobello: due feriti in ospedale 

Incidente stradale ieri mattina lungo la strada statale 123, tra Campobello di Licata e Canicattì, in territorio di Ravanusa. A scontrarsi, per cause ancora in corso di accertamento, un Volkswagen Golf e un camion. Il bilancio è di due feriti. Entrambi i conducenti sono stati trasferiti all’ospedale Barone Lombardo di Canicattì per le cure mediche del caso. Non sono in pericolo di vita.

Lo schianto è avvenuto di mattina. L’utilitaria, dopo l’urto, è finita in una scarpata e il conducente del mezzo è rimasto bloccato alcuni minuti all’interno dell’abitacolo. Sono stati alcuni automobilisti a lanciare l’allarme.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Canicattì che hanno estratto l’uomo dall’auto. Due ambulanze hanno poi trasferito i feriti al pronto soccorso. Entrambi hanno riportato escoriazioni e traumi sparsi ma le loro condizioni non sono preoccupanti.