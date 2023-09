Scontro tra due auto e un bus sulla Canicattì-Campobello di Licata: due feriti

Incidente stradale lungo la strada statale 123 che collega Canicattì a Campobello di Licata. Nel sinistro sono rimasti coinvolti due autovetture e un pullman della Sais adibito per il trasporto degli studenti. Il bilancio è di due feriti, il conducente della Fiat Panda di 22 anni di Ravanusa, militare dell’Esercito che stava facendo rientro a casa, e l’altro un 70 enne residente in Germania autista della Peugeot; entrambi trasferiti in ospedale per le cure necessarie. Illesi i 60 studenti a bordo del pullman che hanno atteso un secondo mezzo per raggiungere gli istituti scolastici. Sul posto lanciato l’allarme l’Anas e i Carabinieri di Campobello di Licata che si stanno occupando della dinamica dell’incidente.