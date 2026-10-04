Canicattì

Scritte sacrileghe su chiesa Livatino, Don Giuseppe Maniscalco: “Vi siete spinti un pò oltre”

Le parole del parroco della Santa Chiara di Canicattì dentro la quale giace la Sacra salma del giudice Rosario Livatino.

Pubblicato 23 minuti fa
Da Gabriele Terranova

“Vi siete spinti un po’ oltre”. Taglia breve, così, Don Giuseppe Maniscalco, parroco della chiesa di Santa Chiara di Canicattì dentro la quale giace la Sacra salma del giudice Rosario Livatino.
La notizia è quella del ritrovamento di alcuni graffiti sulle pareti di via Guggino e su un muretto perimetrale della parrocchia, come precisa il prelato, nella parte della mensa.
Ricostruzione quella fatta giornalisticamente che, al parroco è risultata troppo sopravvalutata ma che nel giorno della nascita di un Beato della Chiesa cattolica tentenniamo a sottovalutare.
Dal canto suo il sindaco di Canicattì, Corvo, dice: “non credo sia semplice vandalismo ma atti mirati”.
Vero è che nessuno degli attori di questa vicenda ha gli strumenti adatti per decifrare l’atto che, comunque, rimane vile ma vero è anche che la ricorrenza semplifica le congetture, amplifica la mediaticità e, soprattutto accende interrogativi su rispetto, educazione e moralità.
Verrebbe da dire: “picciotti che cosa vi ho fatto?”.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.35/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.35/2026
Pagina 1 di 12
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

Apertura

Tangenti, rifiuti e sanità: l’inchiesta entra nei cellulari degli indagati, ecco cosa cercano i pm 
Apertura

Corruzione e rifiuti, la Procura all’attacco: “Funzione piegata agli interessi degli imprenditori”
di Irene Milisenda

Scritte blasfeme sulla chiesa del Beato Livatino, il sindaco Corbo: “Non credo sia semplice vandalismo”
Agrigento

Via Atenea, minorenne prende a pugni un tassista che finisce in ospedale  
Apertura

Dramma sulla foce del Platani, 42enne stroncato da malore in spiaggia 
banner italpress istituzionale banner italpress tv