Catania

Deve scontare condanna per furto, arrestato 40enne

Dovrà espiare la pena di 5 mesi e 18 giorni di reclusione, oltre al pagamento di una multa

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

La Polizia di Stato ha individuato, nella zona della Stazione di Catania, un 40enne destinatario di un ordine di carcerazione, emesso dall’Autorità Giudiziaria. L’uomo è stato rintracciato dagli agenti della Polizia Ferroviaria, nell’abito dei servizi di vigilanza e controllo svolti all’interno della locale Stazione Centrale. Dagli accertamenti effettuati nello scalo ferroviario, è emerso che l’uomo doveva espiare una pena detentiva in relazione a un furto commesso nel corso del 2022 in provincia di Siracusa. Ultimate le formalità di rito, l’arrestato è stato associato presso la Casa Circondariale di Piazza Lanza, a Catania, dove dovrà espiare la pena di 5 mesi e 18 giorni di reclusione, oltre al pagamento di una multa. L’attività si inserisce nell’ambito dei quotidiani servizi di prevenzione e controllo assicurati dalla Polizia Ferroviaria all’interno della stazione e nelle aree di pertinenza, finalizzati a garantire la sicurezza dei viaggiatori e degli utenti dello scalo ferroviario.

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