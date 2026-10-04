Deve scontare condanna per furto, arrestato 40enne
Dovrà espiare la pena di 5 mesi e 18 giorni di reclusione, oltre al pagamento di una multa
La Polizia di Stato ha individuato, nella zona della Stazione di Catania, un 40enne destinatario di un ordine di carcerazione, emesso dall’Autorità Giudiziaria. L’uomo è stato rintracciato dagli agenti della Polizia Ferroviaria, nell’abito dei servizi di vigilanza e controllo svolti all’interno della locale Stazione Centrale. Dagli accertamenti effettuati nello scalo ferroviario, è emerso che l’uomo doveva espiare una pena detentiva in relazione a un furto commesso nel corso del 2022 in provincia di Siracusa. Ultimate le formalità di rito, l’arrestato è stato associato presso la Casa Circondariale di Piazza Lanza, a Catania, dove dovrà espiare la pena di 5 mesi e 18 giorni di reclusione, oltre al pagamento di una multa. L’attività si inserisce nell’ambito dei quotidiani servizi di prevenzione e controllo assicurati dalla Polizia Ferroviaria all’interno della stazione e nelle aree di pertinenza, finalizzati a garantire la sicurezza dei viaggiatori e degli utenti dello scalo ferroviario.