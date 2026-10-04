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Dramma sulla foce del Platani, 42enne stroncato da malore in spiaggia 

Dramma sulla spiaggia alla foce del Platani, tra Cattolica Eraclea e Ribera. Niente da fare per un 42enne

Pubblicato 58 minuti fa
Da Redazione



Dramma sulla spiaggia alla foce del Platani, tra Cattolica Eraclea e Ribera. Un 42enne è deceduto a causa di un malore improvviso che non gli ha lasciato scampo. L’uomo si trovava sull’arenile. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 che hanno tentato di soccorrerlo.

Anche un elisoccorso è intervenuto ma per il 42enne non c’è stato niente da fare. La causa del decesso, come detto, dovrebbe essere un malore fatale ma saranno gli accertamenti di rito a confermarlo. Sulla spiaggia sono intervenuti anche i carabinieri. (Immagine di repertorio)

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