Via Atenea, minorenne prende a pugni un tassista che finisce in ospedale  

Notte “movimentata” quella appena trascorsa in via Atenea, nel centro di Agrigento. Un minorenne, per motivi non ancora del tutto chiari, si è scagliato contro un tassista colpendolo con un pugno in faccia. L’uomo ha riportato contusioni sparse e la rottura degli occhiali. Per questo motivo è stato soccorso dagli operatori del 118 chiamati dopo l’aggressione. Il tassista è stato così trasferito all’ospedale San Giovanni di Dio per le cure necessarie. La vittima potrebbe adesso denunciare il minorenne.