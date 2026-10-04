Agrigento

Via Atenea, minorenne prende a pugni un tassista che finisce in ospedale  

L’uomo ha riportato contusioni sparse e la rottura degli occhiali. Il tassista potrebbe adesso denunciare il minorenne

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

Notte “movimentata” quella appena trascorsa in via Atenea, nel centro di Agrigento. Un minorenne, per motivi non ancora del tutto chiari, si è scagliato contro un tassista colpendolo con un pugno in faccia. L’uomo ha riportato contusioni sparse e la rottura degli occhiali. Per questo motivo è stato soccorso dagli operatori del 118 chiamati dopo l’aggressione. Il tassista è stato così trasferito all’ospedale San Giovanni di Dio per le cure necessarie. La vittima potrebbe adesso denunciare il minorenne.

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