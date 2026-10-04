Agrigento
Via Atenea, minorenne prende a pugni un tassista che finisce in ospedale
L’uomo ha riportato contusioni sparse e la rottura degli occhiali. Il tassista potrebbe adesso denunciare il minorenne
Notte “movimentata” quella appena trascorsa in via Atenea, nel centro di Agrigento. Un minorenne, per motivi non ancora del tutto chiari, si è scagliato contro un tassista colpendolo con un pugno in faccia. L’uomo ha riportato contusioni sparse e la rottura degli occhiali. Per questo motivo è stato soccorso dagli operatori del 118 chiamati dopo l’aggressione. Il tassista è stato così trasferito all’ospedale San Giovanni di Dio per le cure necessarie. La vittima potrebbe adesso denunciare il minorenne.
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Redazione
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