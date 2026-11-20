Strade provinciali, aggiudicata gara d’appalto per la manutenzione del comparto Est
Gli interventi, programmati dai tecnici del Settore Infrastrutture Stradali, dovranno essere effettuati entro 365 giorni lavorativi dalla data di consegna dei lavori
Nuova tornata di interventi sulle strade di competenza del Libero Consorzio Comunale di Agrigento. E’ stato firmato infatti il contratto d’appalto per l’accordo quadro relativo ai lavori di manutenzione straordinaria sulle strade provinciali del comparto Est, aggiudicati all’impresa IG Costruzioni SRL di Cinisi (PA) in avvalimento con le imprese ausiliarie “Biondo SRL” di San Giuseppe Jato e “Miredil SRL” di Montelepre (PA), con un ribasso del 32,37041% per un importo contrattuale di 2.800.000,00 euro più Iva, compresi 84.000,00 euro per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso). Gli interventi, programmati dai tecnici del Settore Infrastrutture Stradali, dovranno essere effettuati entro 365 giorni lavorativi dalla data di consegna dei lavori, finanziati interamente da fondi di bilancio dell’Ente.
“E’ un altro importante contributo per migliorare la viabilità interna” afferma il Presidente del Libero Consorzio di Agrigento Giuseppe Pendolino “con risorse che abbiamo stanziato in bilancio, indispensabili per garantire alle nostre comunità sicurezza negli spostamenti e nelle attività imprenditoriali che insistono in queste aree”.