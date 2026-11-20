“Ora tutti negano, ma se fosse vero quello che è successo a Roma martedì, sarebbe sconvolgente. Sarebbe il segno di come la classe di dirigente siciliana dei partiti nazionali sia considerata l’ultima ruota del carro. Noi siamo un partito regionale ma abbiamo un rapporto federale con Forza Italia. O forse, a questo punto, dovrei dire che avevamo questo rapporto”. A parlare, in una intervista a Repubblica Palermo, è Raffaele Lombardo, il leader dell’Mpa, che annuncia la rottura del patto con i forzisti, dopo la notizia trapelata nei giorni scorsi di un incontro romano in cui si sarebbe parlato della candidatura di Giorgio Mulè alla Presidenza della Regione siciliana, designato da Fi e non dell’uscente Governatore Renato Schifani.

Lombardo parla di situazione “sconvolgente” perché “ad una riunione dove non c’è nessun esponente siciliano di Forza Italia e non c’è neanche il commissario del partito nell’Isola, Nino Minardo, un manipolo di persone hanno deciso, per giunta a sua insaputa, delle sorti del presidente Schifani- spiega – Al vertice lui non c’era, non c’era Minardo e a decidere c’erano il presidente della Calabria, quello del Piemonte e sì, anche Stefania Craxi che è stata eletta in Sicilia, non ricordo in quale collegio ma che non credo sia mai tornata qui dopo avere conquistato il suo posto in parlamento. Dico che è sconvolgente perché si tratta non solo dell’ex presidente del Senato e dell’attuale presidente della Regione. Schifani è anche il presidente del consiglio nazionale di Forza Italia, fa parte dei vertici del partito”. E ancora: “Significherebbe che la classe dirigente nazionale non ha più alcun limite. E anche che la classe dirigente siciliana non ne esce molto bene, non ha più alcuna autorevolezza. Parlo dei partiti nazionali, naturalmente, noi dell’Mpa abbiamo un rapporto federativo con Forza Italia. O come le dicevo sarebbe meglio dire che lo avevamo”. Una Sicilia ‘commissariata da Roma’, quindi? “Mi pare chiaro da chi era alla riunione. Eppure, con il ritorno delle preferenze a Roma dovrebbero capire che bisogna prestare un minimo di attenzione ai senatori e deputati locali. Vedremo se inizieranno a rendersi conto che con la nuova legge elettorale non possono dimenticare i politici del territorio. Una volta nessuno avrebbe agito in questo modo ma io ormai sono un matusalemme”. E alla domanda su cosa faranno gli autonomisti, replica: “Io posso dire cosa farei io. Con la mia consueta dose di incoscienza, mi candiderei se non avessi superato i limiti di età. Sul candidato scelto dalla coalizione, decideremo fra Natale e Capodanno”. Lombardo ha sentito il Presidente Renato Schifani, che nei giorni scorsi, dopo le indiscrezioni si è limitato a dire: “C’è chi lavora e chi chiacchiera. Io continuo a occuparmi della Sicilia: l’agenda è già abbastanza piena”.