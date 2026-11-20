Il tribunale per il Riesame di Palermo sostituisce cinque misure non custodiali con due custodie in carcere e tre arresti domiciliari con braccialetto elettronico per traffico di droga. Il gip di Termini Imerese aveva applicato l’obbligo di dimora nel comune di residenza, insieme all’obbligo di permanenza domiciliare notturna e di presentazione alla polizia giudiziaria, nei confronti di cinque persone gravemente indiziate di traffico di cocaina a Ficarazzi e Bagheria, nonche’ di diverse estorsioni finalizzate ad affermare il controllo sul locale mercato dello spaccio.

Dopo l’impugnazione della procura termitana, il Riesame ha disposto le misure di custodia cautelare a carico di coloro che sono ritenuti i principali referenti e organizzatori dell’attività di spaccio. La decisione del Tribunale del Riesame interviene nell’ambito del procedimento nel quale, l’1settembre i militari della Sezione Operativa del Norm della Compagnia carabinieri di Bagheria avevano dato esecuzione a misure cautelari nei confronti di sette persone. Il provvedimento del riesame risulta sospeso a fronte della possibile impugnazione in Cassazione.