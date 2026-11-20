Il pubblico ministero Santo Distefano ha chiesto condanne complessive per 46 anni di reclusione nei confronti di otto imputati coinvolti nel processo scaturito dall’operazione Doppio Gioco. Le pene sollecitate vanno da 3 anni e 4 mesi a 9 anni e 10 mesi e riguardano, a vario titolo, l’accusa di associazione a delinquere finalizzata alla gestione di scommesse clandestine, con l’aggravante di avere favorito la mafia. Le richieste sono state avanzate nell’udienza odierna davanti alla seconda sezione penale del Tribunale di Catania, presieduta da Enza De Pasquale. Il procedimento riguarda le contestazioni emerse nell’inchiesta della Guardia di Finanza di Catania, che aveva portato all’esecuzione dell’operazione il 3 marzo 2021. Secondo l’impostazione accusatoria, l’organizzazione avrebbe favorito le infiltrazioni della famiglia mafiosa dei Santapaola-Ercolano nel settore del gioco d’azzardo e delle scommesse online illegali. Il sistema, sempre secondo le accuse, si sarebbe basato sull’utilizzo di società con sede all’estero, in particolare a Malta, e di piattaforme online non autorizzate.

Attraverso queste strutture sarebbe stata gestita una rete di centri scommesse distribuiti sul territorio. L’attività investigativa della Guardia di Finanza ha costituito il presupposto del processo, nel quale ora la pubblica accusa ha concluso la propria requisitoria indicando le pene ritenute adeguate per gli imputati. Per Alessandro Cammarata e Francesco Cocimano sono stati chiesti 3 anni e 4 mesi ciascuno. La richiesta è di 5 anni e 4 mesi per Cristian Di Mauro, di 6 anni per Carmelo Placenti, di 6 anni per Giuseppe Gabriele Placenti e di 5 anni per Paolo Rampino.

La pena più alta, pari a 9 anni e 10 mesi, è stata sollecitata per Carmelo Raspante. Per Ignazio Russo il pubblico ministero ha chiesto invece 7 anni e 4 mesi. Le richieste formulate dalla Procura rappresentano la posizione dell’accusa e dovranno essere valutate dal collegio giudicante al termine del procedimento. Per Marco Daidone, Federico Di Cio, Angelo Mazzerbo, Sergio Moltissanti, Salvatore Spinali, Alfredo Valenti e Leonardo Zappalà il pm non ha chiesto una condanna. Per questi imputati è stata sollecitata l’estinzione dei reati per prescrizione, ritenuti ormai non più perseguibili per il decorso del tempo. Il processo proseguirà con le successive fasi previste dal giudizio.