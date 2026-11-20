È stato fermato da un poliziotto libero dal servizio mentre cedeva sostanza stupefacente ad un acquirente.

Il fatto è accaduto nei giorni scorsi, in una traversa di via Santa Maria della Catena, a pochi passi da via Plebiscito. Il pusher, un catanese di 22 anni, aveva appena passato una dose di droga ad un suo cliente che, in cambio, stava per consegnare il corrispettivo in denaro. A notare la scena è stato un agente della Polizia di Stato, in servizio presso le moto volanti “Nibbio” della Questura di Catania, che, libero dal servizio, è intervenuto tempestivamente, fermando pusher ed acquirente. Allo stesso tempo, l’agente ha chiesto l’intervento delle pattuglie delle moto volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico che, in pochi istanti, lo hanno raggiunto, riuscendo a recuperare anche la dose di marijuana appena venduta. Già noto per precedenti specifici in materia di stupefacenti, il 22enne aveva nella tasca del giubbotto un’altra dose di marijuana e la somma di 965 euro.

Intuendo che potesse avere nella sua disponibilità ulteriore droga, i poliziotti delle moto volanti hanno approfondito gli accertamenti, perquisendo la sua abitazione dove è stata recuperata la somma di 7.500 euro in banconote di diverso taglio, a dimostrazione della fiorente attività di spaccio con un significativo giro d’affari per il pusher. La droga e il denaro sono stati posti sotto sequestro, mentre il 22enne è stato arrestato per cessione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva. In attesa del giudizio per direttissima, l’uomo è stato condotto nelle camere di sicurezza, come disposto dal PM di turno presso il Tribunale di Catania. Il Giudice, dopo aver convalidato l’arresto, ha applicato nei confronti del 22enne la misura cautelare degli arresti domiciliari.