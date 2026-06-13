Castrofilippo, inaugurata la nuova Piazza Savatteri

A Castrofilippo è stata inaugurata la rinnovata Piazza Savatteri, uno spazio restituito al paese con maggiore decoro, funzionalità e vivibilità. L’opera valorizza ulteriormente l’area attorno alla Chiesa del Sacro Cuore, rigenerando un luogo di incontro e socialità particolarmente significativo per la comunità.

La realizzazione dei lavori è stata possibile grazie a un emendamento territoriale dell’assessore Savarino approvato in Finanziaria, che ha destinato risorse specifiche a questo progetto, e al proficuo lavoro dell’Amministrazione comunale che ne ha seguito l’attuazione.

“Vedere tradursi in risultati concreti il lavoro svolto nelle istituzioni è sempre motivo di soddisfazione. Significa contribuire alla crescita dei nostri centri, migliorare la qualità della vita dei cittadini e custodire l’identità dei luoghi. Un risultato importante per Castrofilippo e per tutti i cittadini che oggi possono tornare a vivere una piazza rinnovata e pienamente restituita alla sua funzione di luogo di incontro e aggregazione”, ha dichiarato l’assessore Savarino che ha partecipato alla cerimonia alla presenza del sindaco Baio.