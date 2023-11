Lutto nell’Arma dei carabinieri, morto l’ex comandante della stazione di Castrofilippo 

Lutto nell’Arma dei carabinieri. Salvo Baglio, già in servizio al Nucleo Operativo della Compagnia di Canicattì ed ex comandante della stazione di Castrofilippo, è venuto a mancare probabilmente a causa di un infarto. Il militare, in pensione da pochi mesi, aveva 57 anni. Lascia moglie e due figli.

I carabinieri della Compagnia di Canicattì hanno voluto ricordare il collega scomparso: “Stento ancora a credere ad una notizia che ti arriva all’improvviso e che ti fa cadere le braccia, un amico con cui hai condiviso buona parte della carriera, ci ha lasciato. Ciao caro Salvo, voglio ricordarti così, felice e sorridente!”. Così Gioacchino Amato, collega di Baglio, ricordando il giorno del pensionamento e la loro festa insieme stretti dall’abbraccio di tutti i colleghi della compagnia di Canicattì.