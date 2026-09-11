Palermo

Un’intera palazzina allacciata abusivamente alla rete elettrica, 13 denunce

Per 13 residenti dello stabile è scattata la denuncia in stato di libertà con l'accusa di furto aggravato di energia elettrica

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Una palazzina a Palermo allacciata abusivamente all’energia elettrica: lo hanno scoperto i carabinieri della stazione di Palermo Borgo Nuovo in via Sant’Isidoro. I militari, insieme ai tecnici di Enel-Distribuzione, hanno tracciato un allaccio alla rete pubblica senza alcun contatore o contratto di erogazione. Per 13 residenti dello stabile è scattata la denuncia in stato di libertà con l’accusa di furto aggravato di energia elettrica.

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