Catania

Scoperto laboratorio con armi, maschere e giubbotti antiproiettile, denunciato 28enne

Sono state rinvenute due pistole in fase di modifica, un giubbotto antiproiettile, due maschere, due ogive esplose ed utensili per la lavorazione, compreso un tornio

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

La Polizia di Stato ha denunciato un catanese di 28 anni per aver creato un laboratorio per la modifica e l’alterazione di armi all’interno di un garage, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva. I poliziotti della squadra Volanti della Questura di Catania, con l’ausilio delle unità cinofile antiesplosivo, durante un servizio nel quartiere Librino, hanno effettuato un controllo presso un garage dove spesso vengono rivenute auto rubate. Nel corso del controllo gli operatori hanno notato qualcosa di anomalo, appurando che all’interno del locale, in uso ad un 28enne della zona, vi era un laboratorio per la modifica di armi.

L’indagato aveva nella disponibilità tutto l’occorrente per modificare le armi. Sono state rinvenute due pistole in fase di modifica, un giubbotto antiproiettile, due maschere, due ogive esplose ed utensili per la lavorazione, compreso un tornio. Alle spalle del laboratorio era stato ricavato anche un banco di prova dove veniva verificata la funzionalità delle armi. Inoltre, sono state trovate alcune parti delle munizioni sparate, oltre che pezzi rubati di auto, come sportelli, gruppi ottici ed altri componenti di una Fiat Panda.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.30/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.30/2026
Pagina 1 di 15
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

di Gioacchino Schicchi

Fondazione Pirandello, Osvaldo Lo Iacono nominato presidente
Apertura

L’omicidio, l’affronto allo zio e i progetti di vendetta: “A Licata recuperai 4 pistole e un paio di fucili”
di Gioacchino Schicchi

Comune, assessore Crosta verso la rimozione da parte del sindaco
Apertura

Tragico incidente con lo scooter, morto 17enne
Apertura

La Stidda e la catena di supermercati di Licata: “Quando li toccò mi mandarono a chiamare i Pace di Palma..”
banner italpress istituzionale banner italpress tv