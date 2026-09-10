Comune, assessore Crosta verso la rimozione da parte del sindaco

Arriverà probabilmente nella mattinata di domani la revoca del vicesindaco Giovanni Crosta da parte del primo cittadino di Agrigento, Michele Sodano. Stasera il sindaco avrebbe chiesto il passo indietro dell’avvocato finito al centro di un vortice mediatico e politico in questi giorni a causa dell’ormai celebre casa ereditata a Zingarello e priva di sanatoria.

Una decisione che supera la linea della cautela fin qui manifestata, e che giunge dopo il diniego al nulla osta paesaggistico da parte della Soprintendenza giunto solo oggi pomeriggio (ma del quale si parlava da alcuni giorni e che è in ritardo di appena 15 anni) e il confronto vis a vis tra Sodano e il leader di Controcorrente Ismaele La Vardera svoltosi in località “segreta”.

Un confronto lungo alla presenza di pochi fedelissimi che non ha portato a nessuna posizione pubblica, ma, a quanto pare, ad una decisione chiara: Crosta deve lasciare l’incarico in giunta perché nei fatti è politicamente sfiduciato. E questo deve avvenire ben prima che gli organismi (?) di Controcorrente sappiano che pesci prendere, dato che il caso in questione è il primo nel suo genere per il neonato movimento. Se non ci saranno dimissioni – e il vicesindaco non sembra pronto al passo indietro – ci sarà un atto più “cruento”, cioè la rimozione del componente della giunta da parte del primo cittadino.

Si concluderà così la prima crisi politica del sindaco Michele Sodano e del movimento Controcorrente. Quante ferite lascerà, lo scopriremo nel tempo.