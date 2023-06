Agguato a Librino, ventenne ferito a colpi di pistola

Un ventenne è stato ferito ieri sera in un agguato avvenuto in viale Bummacaro, nel quartiere di Librino a Catania. Il giovane è stato raggiunto da diversi colpi di pistola: immediato è stato il ricovero in ospedale al San Marco nel quale i medici gli hanno asportato la milza. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Sul fatto indagano i carabinieri della compagnia Fontanarossa: si privilegia la pista del regolamento di conti.