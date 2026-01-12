Allo stadio con tre fumogeni, Daspo di due anni per 36enne

Voleva entrare allo stadio con tre fumogeni nascosti nello zaino. A bloccare il tifoso, un catanese di 36 anni, all’ingresso dello stadio “Angelo Massimino” di Catania sono stati gli agenti della Polizia di Stato, prima dell’incontro di calcio Catania F.C. – Cavese, valevole per il campionato di serie C.

L’uomo si è presentato davanti ai varchi del settore Curva Sud pensando di riuscire a superare senza dare nell’occhio le fasi di prefiltraggio dove i poliziotti della Questura di Catania sono impegnati nelle costanti azioni di controllo per garantire l’ordine pubblico e la sicurezza degli spettatori.

Giunto il suo turno, il tifoso è stato sottoposto a controllo come tutti ed è stato invitato ad aprire lo zaino. A quel punto, l’atteggiamento tenuto dal tifoso ha particolarmente insospettito i poliziotti che, all’interno della borsa, hanno trovato ben nascosti tre fumogeni.

Gli artifizi sono stati recuperati e sequestrati e, contestualmente, sono state avviate le procedure per l’emissione della misura di prevenzione del Divieto di Accadere alle Manifestazioni Sportive (D.A.Spo.). Per rendere più incisiva ed immediata l’azione di prevenzione dei cosiddetti reati “da stadio”, il Questore di Catania ha disposto già da tempo un significativo rafforzamento dei servizi di controllo per contrastare nell’immediatezza tutte quelle condotte illecite tenute durante gli incontro di calcio.

Pertanto, all’esito dell’attività di controllo, i poliziotti della Divisione Anticrimine, specializzati nell’emissione del Daspo, hanno redatto, emesso e notificato in tempo reale il provvedimento del Questore nei confronti del 36enne che, per due anni, non potrà accedere negli impianti sportivi e non potrà assistere a manifestazioni sportive di ogni ordine e serie su tutto il territorio nazionale ed europeo.

Il tempestivo intervento della Polizia ha consentito di scongiurare azioni pericolose, in grado di compromettere la sicurezza dei presenti, prima, durante e dopo la partita.