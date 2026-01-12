Volley Serie B, per Scalia Sciacca vittoria autoritaria in Calabria

Scalia Volley Sciacca apre il nuovo anno con un successo netto e convincente. Nella XII giornata del campionato di Serie B maschile, la squadra allenata da Tani Frinzi Russo si impone con un perentorio 3-0 sul campo del Crotone, confermando solidità, continuità e una crescita tecnica sempre più evidente. I parziali 25-21, 25-19, 25-18 raccontano una gara condotta dall’inizio alla fine con personalità. Fin dai primi scambi il sestetto saccense ha imposto ritmo e ordine, mostrando ottime combinazioni in attacco e una fase di ricezione particolarmente efficace, elementi che hanno permesso di mantenere sempre il controllo del match. La squadra ha saputo gestire ogni momento della partita con lucidità, senza mai lasciare spazio ai tentativi di rientro dei padroni di casa. Da segnalare anche il positivo esordio di Filip Ilic, diciannovenne nazionale delle Isole Faroe, che Frinzi Russo ha inserito nel terzo set: un ingresso convincente, accolto con entusiasmo dal gruppo e utile per arricchire ulteriormente le rotazioni della squadra. Con questi tre punti, Scalia Volley Sciacca sale a quota 20 in classifica, consolidando la propria posizione alle spalle delle prime della classe e confermando le ambizioni di alta classifica. Il prossimo appuntamento è fissato per domenica 18 gennaio, quando al Palatenda Roccazzella andrà in scena la prima gara casalinga del 2026: avversaria di turno sarà la Ciclope Bronte, in un match che promette spettacolo e che la squadra vuole affrontare con lo stesso spirito vincente mostrato a Crotone.