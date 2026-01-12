Cronaca

Riduce in fin di vita il compagno: donna arrestata

L'uomo si trova ricoverato all'ospedale di Modica in prognosi riservata politraumatizzato con un polmone perforato

Pubblicato 41 minuti fa
Da Redazione

Una donna di origini marocchine di 41 anni è stata arrestata dalla Polizia a Modica, nel Ragusano, per il tentato omicidio del compagno, un modicano di 50 anni. L’uomo si trova ricoverato all’ospedale di Modica in prognosi riservata politraumatizzato con un polmone perforato, varie ferite e lesioni al costato. Indagini sono in corso per ricostruire quanto avvenuto.

Cronaca

