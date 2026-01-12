Libero Consorzio, legittimo il cambio del Segretario generale

Risolto il contenzioso giudiziario relativo alla nomina del nuovo Segretario generale del Libero Consorzio Comunale di Agrigento.

Come noto, l’Ente ha recentemente proceduto alla designazione della dott.ssa La Spina quale nuovo Segretario generale, a seguito della decisione assunta dal Presidente del Libero Consorzio, Giuseppe Pendolino, sindaco di Aragona, che ha scelto di non confermare il precedente Segretario, dott. Amorosia.

La nomina ha dato origine a un ricorso giurisdizionale d’urgenza ex art. 700 c.p.c. promosso dallo stesso dott. Amorosia dinanzi al Giudice del Lavoro del Tribunale di Agrigento, con il quale sono state contestate presunte irregolarità nella procedura di conferimento dell’incarico, chiedendo la sospensione degli effetti della nomina della nuova Segretaria generale.

Il Libero Consorzio Comunale di Agrigento si è costituito in giudizio, difeso dall’Avv. Girolamo Rubino, il quale ha sostenuto la piena legittimità dell’operato dell’Ente, evidenziando come la decisione del Presidente rientri nelle prerogative istituzionali previste dall’ordinamento.

Nel corso della precedente udienza, tenutasi il 23 settembre 2025, la difesa dell’Ente aveva altresì eccepito la nullità della notifica del ricorso nei confronti del Ministero dell’Interno, individuato quale amministrazione controinteressata, in quanto effettuata direttamente alla PEC del Ministero e non all’Avvocatura dello Stato, come prescritto dal codice di rito. Accogliendo tale eccezione, il Giudice del Lavoro aveva disposto la rinnovazione della notifica, rinviando la trattazione della causa.

All’esito dell’esame degli atti e delle note depositate dalle parti, il Giudice del Lavoro del Tribunale di Agrigento, dott.ssa Alessandra Di Cataldo, accogliendo le tesi dell’Avv. Girolamo Rubino, ha pronunciato ordinanza di rigetto del ricorso presentato dal Dott. Amorosia, confermando la legittimità dell’operato dell’Ente.

In particolare, il Giudice del Lavoro di Agrigento, concordemente a quanto sostenuto dall’Avv. Rubino, ha ritenuto che la comunicazione effettuata dal Libero consorzio comunale di Agrigento mediante pubblicazione del protocollo interno risultasse aderente alla disciplina del procedimento di nomina e che nessun vizio dovesse ritenersi sussistente in ordine alla circostanza per cui il Dott. Amorosia, alla data di comunicazione, si trovasse in ferie.

Per effetto della citata pronuncia, dunque, l’incarico di segretario del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, non subirà alcun ribaltamento.