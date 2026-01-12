Storia, architettura e restauri, presentato il libro che racconta la storia del Teatro Pirandello





E’ stato presentato il volume dedicato al Teatro Pirandello, monumento nazionale e simbolo della cultura siciliana. Il libro, curato dall’autore Fabio Zarbo, è frutto di un lavoro di studio e ricerca, e ripercorre la storia del Teatro e ne restituisce il valore culturale e identitario, come patrimonio vivo della città e dell’intera Sicilia. Con questo libro, la Fondazione Teatro “Luigi Pirandello” – Valle dei Templi di Agrigento vuole celebrare un anno speciale con tre importanti anniversari: il 30° anno dalla sua definitiva riapertura, il 145° anniversario della sua inaugurazione e l’anno in cui la città di Agrigento è Capitale italiana della Cultura. Il volume, redatto con rigore scientifico e corredato da una vasta e dettagliata documentazione archivistica, narra la storia del Teatro, ripercorrendo le tappe salienti della sua esistenza: dal concorso per il progetto alla posa della prima pie-tra, dalle accese polemiche contro alcune scelte progettuali dell’ingegner Dionisio Sciascia all’intervento del celebre architetto Giovan Battista Filippo Basile, autore del progetto della decorazione della sala e di alcune significative modifiche strutturali al palcoscenico e all’arco armonico. Il racconto prosegue con la narrazione della ricca e variegata attività culturale del Teatro e dei restauri della seconda metà del Novecento, che nel 1995 hanno consentito alla struttura di tornare ad avere un ruolo fondamentale nella vita culturale della città di Agrigento. Nella parte finale del libro viene illustrata la vita del Teatro negli ultimi trent’anni, fino al 2025, anno in cui, tra i numerosi eventi, il meraviglioso edificio teatrale ha ospitato la cerimonia di inaugurazione di “Agrigento Capitale italiana della Cultura 2025”, con la partecipazione del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.