Attesa per l’apertura del “Flower Ville” di Shein a Catania: ecco quando

C’è grande attesa a Catania per l’apertura del nuovo pop-up store di Shein, situato a Le Ciminiere di viale Africa 12. “Flower Ville” di Shein è uno spazio aperto al pubblico interamente dedicato allo shopping, al divertimento e all’esplorazione delle ultime tendenze moda, beauty e home decor. Dal 24 al 27 aprile, il rinomato marketplace darà vita a Le Ciminiere, confermando il luogo come punto centrale e di riferimento per i brand internazionali che vogliono connettersi con il pubblico siciliano.

Non è la prima volta che Shein sbarca in Italia: il tour pop-up del marchio di moda e lifestyle ha già toccato le principali città italiane, come Milano, Torino, Napoli e Roma, offrendo temporary store esperienziali con una selezione di proposte trendy e varie attività di intrattenimento.

“FLOWER VILLE” porta a Catania un’atmosfera incantevole di oasi floreale: per l’occasione, lo spazio si trasforma con un fascino naturale, creando un’ambientazione vivace e colorata, ideale per un’esperienza di shopping coinvolgente.

Per animare l’atmosfera, è prevista un’area con photocall per scattare foto ricordo e una vasta gamma di prodotti tra cui linee per bambini, la prestigiosa Shein X, articoli per la casa, costumi da bagno, abbigliamento uomo e donna, e un’area Beauty dedicata interamente al make-up di Sheglam.