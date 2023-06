Auto contro guard rail: morto 32enne

Domenico Castronovo 32enne originario di Scordia, è morto in un incidente stradale che si è verificato tra giovedì e venerdì scorsi nella zona industriale di Scordia in località Primosole. Castronovo per cause ancora in corso di accertamento ha perso il controllo della sua auto, un’Audi 3 finendo contro il guardrail, ribaltandosi e finendo in un fossato. Castronovo è morto praticamente sul colpo nonostante i soccorsi del 118 siano stati tempestivi. I rilievi sono stati eseguiti dalla polizia municipale di Scordia. Domenico Castronovo lavorava in una azienda agricola della zona.