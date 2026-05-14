Catania
Banditi tentano di assaltare sportello Atm con l’esplosivo
Il colpo e' fallito per via del malfunzionamento del congegno e i malviventi si sono dati alla fuga a bordo di un'auto
Assalto nella notte all’ufficio postale di via Canfora, a Catania, dove alcuni malviventi, con il volto coperto, hanno tentato di fare esplodere lo sportello Atm. Il colpo e’ fallito per via del malfunzionamento del congegno e i malviventi si sono dati alla fuga a bordo di un’auto. Sul posto agenti della polizia di Stato.
Redazione
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