Catania

Banditi tentano di assaltare sportello Atm con l’esplosivo

Il colpo e' fallito per via del malfunzionamento del congegno e i malviventi si sono dati alla fuga a bordo di un'auto

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Assalto nella notte all’ufficio postale di via Canfora, a Catania, dove alcuni malviventi, con il volto coperto, hanno tentato di fare esplodere lo sportello Atm. Il colpo e’ fallito per via del malfunzionamento del congegno e i malviventi si sono dati alla fuga a bordo di un’auto. Sul posto agenti della polizia di Stato.

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