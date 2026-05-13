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Il sindaco Micciché consegna attestati di riconoscimento alla Centrale operativa del 118 di Caltanissetta – Agrigento – Enna

Encomio al direttore Misuraca e agli operatori Mattias Lo Pilato, Massimiliano Alaimo e Federica Giordano

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Al Comune di Agrigento, il sindaco, Francesco Miccichè, ha conferito gli attestati di encomio al direttore della Centrale operativa del 118 di Caltanissetta – Agrigento – Enna, Giuseppe Misuraca, e agli operatori Mattias Lo Pilato, Massimiliano Alaimo e Federica Giordano.

Nell’attestato di merito, firmato dal sindaco Miccichè, si legge: “Per l’elevato senso del dovere, la spiccata professionalità e il coraggio dimostrati in occasione della tradizionale processione di San Calogero, durante la quale, nel corso di un intervento di soccorso, veniva fatto oggetto di una grave aggressione. Nonostante le difficoltà e il contesto critico, manteneva piena lucidità operativa e alto spirito di servizio, portando a compimento l’intervento e garantendo assistenza e sicurezza al paziente. Fulgido esempio di abnegazione, senso civico e dedizione al servizio della collettività.”

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