Lavoratori in nero in un ristorante a Licata, denunciato il titolare e 20 mila euro di multa

I Carabinieri della Compagnia di Licata, con il supporto dei militari del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Agrigento, hanno svolto un servizio coordinato di controllo del territorio nei comuni di Licata e Ravanusa, finalizzato al contrasto dell’illegalità nel mondo del lavoro, alla prevenzione dei reati contro il patrimonio e la persona, nonché al controllo della circolazione stradale. Nel corso dell’attività, i militari hanno proceduto a una serie di verifiche ispettive e controlli su strada, che hanno portato al deferimento in stato di libertà di diverse persone, al sequestro di sostanze stupefacenti e armi improprie, nonché all’accertamento di violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

A Licata, l’attività ispettiva si è concentrata su un esercizio operante nel settore della ristorazione. Il titolare, un 55enne del luogo, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per violazioni della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. In particolare, sono state riscontrate irregolarità relative all’omessa sorveglianza sanitaria e formazione dei dipendenti, alla mancata consegna dei dispositivi di protezione individuale e all’installazione non autorizzata di impianti di videosorveglianza.

Al termine degli accertamenti, su 11 lavoratori presenti, 3 sono risultati impiegati ”in nero” e 5 in posizione irregolare. Sono state elevate sanzioni amministrative per complessivi 11.700 euro e ammende per oltre 8.800 euro. Nei confronti dell’attività imprenditoriale è stato inoltre adottato un provvedimento di sospensione, con l’applicazione di un’ulteriore sanzione amministrativa di 2.500 euro. Nel corso del medesimo servizio, i Carabinieri hanno denunciato in stato di libertà un 21enne residente a Ravanusa, trovato in possesso di circa 23 grammi di hashish e di un coltello a serramanico della lunghezza di 14 centimetri.