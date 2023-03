Calcio, Serie D/I: Catania vince a Canicattì e torna tra i professionisti

Dopo un anno di dilettantismo il Catania torna tra i professionisti con sei turni di anticipo.

Gli etnei, col successo per 4-1 sul campo del Canicattì, hanno trionfato nel girone I della Serie D. I rosso-azzurri sono falliti nel 2022 e sono ripartiti la scorsa estate grazie all’imprenditore italo-australiano di origini catanesi, Ross Pelligra. Città in festa, Catania in Serie C.

Tabellino:

Canicattì 1-Catania 4

Canicattì – Scuffia 7; Fuschi 6, Raimondi 5, Petrella 6; Scalisi 6, Di Mercurio 6 (dal 37′ s.t. Rustichelli s.v.), Sinatra 6 (dal 10′ s.t. Licciardello 6), Sidibe 6 (dal 26′ s.t. Iezzi 6), Tedesco 6; C. Gueye 7, D. Gueye 6,5 (dal 19′ s.t. Conti 6).

A disposizione: Busà Ferraro, Scopelliti, Scuderi, Maldonado. Allenatore: Pidatella 6,5.

Catania – Bethers 6; Rapisarda 6,5 (dal 45′ s.t. Di Grazia s.v.), Somma 6 (dal 10′ s.t. Palermo 7), Lorenzini 6,5, Boccia 6,5; Rizzo 6, Lodi 7 (dal 34′ s.t. Giovinco s.v.), Vitale 6; Chiarella 6, Sarao 7 (dal 22′ s.t. Jefferson 7), De Luca 6 (dal 15′ s.t. An. Russotto 7).

A disposizione: Groaz, Al. Russotto, Pedicone, Baldassar. Allenatore: Ferraro 7.

Arbitro: Eremitaggio di Ancona 6 (Fanara e Celestino).

Reti: Sarao (Ct) al 14′, Chris Gueye (Ca) su rigore al 24′ p.t. Palermo (Ct) al 21′ s.t. Jefferson (Ct) al 29′ s.t. Vitale (Ct) al 43′ s.t.

Note Spettatori 5 mila circa. Espulso Petrella al 10′ s.t. per gioco pericoloso. Ammoniti Sinatra, C. Gueye. Vitale, Lorenzini.