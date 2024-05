Cocaina e marijuana nell’armadio, arrestato 43enne

Gli agenti della Squadra Volante della Questura di Catania, transitando per il viale Africa, hanno fermato e controllato un uomo, notato poco prima mentre discuteva animatamente con una donna, che si stava allontanando dal luogo.

L’uomo, identificato quale 43enne pregiudicato catanese, già al momento del controllo si è mostrato piuttosto nervoso e, previa richiesta degli operatori, ha consegnato spontaneamente un involucro di plastica trasparente, contenente marijuana, per un peso di 6,34 grammi, custodita nel marsupio, alla quale ha aggiunto altri tre involucri di carta, contenenti cocaina, per un peso di 1,98 grammi.

In relazione ai precedenti a suo carico, i poliziotti hanno effettuato una perquisizione domiciliare che ha consentito di rinvenire, all’interno dell’armadio della camera da letto, una busta di plastica con all’interno ben 165 involucri di plastica trasparente contenenti marijuana, per un peso di 829,58 grammi, nonché 5 involucri contenenti cocaina, per un peso di 307 grammi e la somma di 500 euro in banconote di vario taglio, ritenuta provento dell’attività di spaccio.

Quanto rivenuto dagli agenti è stato sottoposto a sequestro, mentre il 43enne è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Dell’avvenuto arresto è stato informato il Pubblico Ministero di turno che ha disposto di sottoporre l’uomo alla misura degli arresti domiciliari presso la propria abitazione in attesa del giudizio direttissimo. Durante l’udienza il Giudice ha stabilito la misura cautelare della custodia in carcere presso un istituto di custodia.