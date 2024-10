Cocaina, marijuana e oltre 2 mila euro in contanti: arrestato spacciatore

Nei giorni scorsi, personale della Polizia di Stato – Squadra Volanti, transitando per via Orto dei Limoni, nel quartiere Borgo, ha proceduto al controllo di un soggetto che a bordo di uno scooter, immediatamente dopo aver visto la Volante, ha tentato la fuga.

L’uomo è stato identificato per un ventenne pregiudicato catanese che, date le circostanze, è stato sottoposto a perquisizione personale. All’interno dello zaino che aveva con sé è stato rinvenuto un vero e proprio “campionario” di sostanza stupefacente del tipo marijuana per un peso di 300 grammi, del tipo cocaina per un peso totale di circa 26 grammi e del tipo hashish per un peso di 10 grammi; altresì, è stata rinvenuta la somma di 2.155,00 euro in banconote di vario taglio, ritenuta provento dell’attività di spaccio.

Gli Agenti hanno esteso la perquisizione all’abitazione del giovane, dove sono stati rinvenuti e sequestrati ulteriori 3 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e vario materiale da confezionamento.Pertanto, il giovane è stato arrestato per il reato di detenzione a fini di spaccio e, su disposizione del PM di turno, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari presso la sua abitazione in attesa del giudizio di convalida.