Coinvolto in un incidente, aveva 40 grammi di droga addosso: arrestato

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Catania, sulla scorta degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, hanno arrestato un 33enne catanese.

Inviati dalla Centrale Operativa in via Luigi Capuana per la segnalazione di un minore allontanatosi da una comunità, mentre stavano raggiungendo il luogo indicati si sono imbattuti in un incidente stradale.

Al riguardo, arrivati all’incrocio tra via Pirandello e via Torino, hanno assistito ad un sinistro tra un’auto ed un motociclo intervenendo, in stretta sinergia con la C.O., per prestare soccorso alle parti coinvolte e per assicurare la viabilità della zona.

Nella circostanza i militari dell’Arma hanno richiesto l’intervento di personale del 118 per i feriti ed hanno quindi identificato compiutamente il centauro per un 33enne catanese.

L’uomo, già noto alle Forze dell’Ordine per pregresse vicende giudiziarie legate allo spaccio di stupefacenti, riconosciuto immediatamente dagli operanti è stato perquisito e trovato con 40 grammi di marijuana, suddivisi in vari involucri in plastica, ed una dose di cocaina oltre alla somma in denaro contante di 50 euro, ritenuto il ricavo dello spaccio.

Le ricerche proseguite sul motoveicolo non hanno fornito altri riscontri. La sostanza stupefacente ed il denaro sono stati sequestrati mentre il 33enne è stato arrestato dai Carabinieri per “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti” e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che, ferma restando la presunzione d’innocenza degli indagati valevole ora e fino a condanna definitiva, ha convalidato l’arresto.