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Perde il controllo della moto e si schianta: muore un 17enne

La vittima è Angelo Simone, 17 anni di Custonaci

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Tragedia nella notte a Custonaci, dove un ragazzo di 17 anni, Simone Angelo, ha perso la vita in un incidente stradale.
Secondo una prima ricostruzione, il giovane stava rientrando a casa in sella alla sua moto dopo aver trascorso la serata con alcuni amici. Per cause ancora in fase di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo rovinosamente sull’asfalto e battendo violentemente la testa.
L’impatto non gli ha lasciato scampo: il decesso sarebbe avvenuto sul colpo.

Sulla dinamica dell’incidente stanno indagando i carabinieri, che stanno cercando di chiarire cosa sia accaduto negli ultimi istanti prima della caduta.
La notizia ha sconvolto l’intera comunità di Custonaci. Numerosi i messaggi di cordoglio; anche l’amministrazione comunale si stringe attorno alla famiglia Angelo, per l’immane tragedia che ha scosso la Comunità.

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