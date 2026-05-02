Agrigento

Lancia mobili e un divano dal balcone, denunciato 26enne ad Agrigento

Ha iniziato a gettare dal balcone i mobili, come ad esempio un armadio, comportando gravi rischi per l’incolumità delle persone

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Momenti di tensione nei pressi di via Callicratide, nel centro di Agrigento, dove un ventiseienne immigrato ha cominciato a lanciare mobili, suppellettili e finanche un divano a due posti dal balcone. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, sarebbe andato in escandescenza per motivi al momento poco chiari.

Così ha iniziato a gettare dal balcone i mobili, come ad esempio un armadio, comportando gravi rischi per l’incolumità delle persone. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i poliziotti delle Volanti che lo hanno bloccato, identificato e denunciato. Il 26enne era stato arrestato due settimane fa per resistenza e minacce ai carabinieri. 

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