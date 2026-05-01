Travolto da un camioncino, ferito gravemente un bambino di 5 anni

Un bambino di 5 anni è stato travolto da un camioncino nella zona costiera di Cefalù ed è rimasto gravemente ferito. Immediati i soccorsi dei sanitari del 118 che hanno stabilizzato il bambino; secondo una prima ricostruzione l’impatto gli avrebbe causato un grave trauma cranico.

A bordo di un elisoccorso è stato trasferito in ospedale. Le forze dell’ordine hanno transennato l’area e avviato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente e verificare eventuali responsabilità del conducente del mezzo.