Imprenditore ucciso a fucilate, svolta nelle indagini: fermato uno dei suoi dipendenti

Svolta nelle indagini sull’omicidio di Gaetano Alessandro Barreca, trovato senza vita, l’1 novembre, nella propria azienda agricola in contrada Rolica, a Gangi, rnel Palermitano. ‘uomo fermato dalla procura di Termini Imerese per l’omicidio dell’imprenditore Gaetano Alessandro Barreca è Mauro Ferrarello di 35 anni, dipendente della vittima. Nel corso dell’interrogatorio ha confessato il delitto. “Purtroppo ho perso, a parte il datore di lavoro, anche un amico, perché c’era il rapporto bellissimo quindi”. E’ quanto aveva detto Mauro Ferrarello intervistato qualche giorno dopo il delitto di Gaetano Alessandro Barreca l’imprenditore di Gangi ucciso in campagna il primo novembre. L’uomo di 35 anni fermato per il delitto aveva raccontato ai giornalisti di non averlo visto il giorno del delitto e neppure di averlo sentito. “Barreca veniva in questa zona non tutti i giorni solo quando poteva. La sera e la notte, insieme ai carabinieri abbiamo iniziato le ricerche – ha aggiunto Ferrarello – Ho visto la Jeep accesa e lui a terra vicino all’auto. Neanche ci credo ancora che sia morto”.

L’uomo era stato raggiunto da diversi colpi d’arma da fuoco esplosi da distanza ravvicinata. Dopo indagini i carabinieri della compagnia di Petralia Sottana e del nucleo investigativo del Gruppo di Monreale, hanno dato esecuzione a un decreto di fermo di indiziato di delitto emesso dalla Procura di Termini Imerese nei confronti di un 35enne ora accusato di omicidio volontario aggravato. Le indagini sono state coordinate dal procuratore Angelo Vittorio Cavallo e dai pm Gianluca Pergola e Manfredi Lanza e sviluppate dai militari della Compagnia Carabinieri di Petralia Sottana e del Nucleo Investigativo del Gruppo di Monreale, con il supporto specialistico del R.I.S. di Messina e con l’impiego, nelle attività di ricerca sul territorio, dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Sicilia”.

Fin dalle prime ore successive al delitto, l’attività investigativa si è concentrata sulla ricostruzione degli ultimi movimenti della vittima, dei rapporti personali e lavorativi e degli elementi acquisiti sul luogo dell’omicidio. Testimonianze, sistemi di videosorveglianza, accertamenti tecnici e analisi dei dispositivi telefonici hanno consentito di delineare un quadro sempre più definito. La svolta è arrivata quando sono stati trovati vicino al luogo dell’omicidio, un fucile e una pistola, insieme ad altri oggetti ritenuti. Sui reperti sono stati avviati gli accertamenti tecnici e balistici con il contributo specialistico del Ris. Nel corso degli interrogatori sono emerse contraddizioni nelle risposte di un uomo sulla ricostruzione dei suoi spostamenti nella giornata del delitto. Lo stesso sospettato quando le indagini si sono concentrate su di lui si è reso irreperibile. Il 35enne è stato rintracciato dai carabinieri in un abitazione abbandonata nelle campagne del territorio di Calascibetta, in provincia di Enna. Alla fine di fronte ai numerosi elementi a suo carico, nel corso dell’interrogatorio condotto dai magistrati della procura di Termini Imerese ha ammesso la propria responsabilità. L’indagato avrebbe ucciso la Barreca per motivi di risentimento maturati nell’ambito del rapporto lavorativo con l’imprenditore, anche con riferimento a questioni economiche.