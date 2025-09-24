Catania

Denunciato titolare rivendita di bombole di gas

Non erano stati fatti i controlli di prevenzione ed è per tale motivo che ben 134 bombole, per un totale di 2.630 kg di G.P.L sono state rimosse

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

I Carabinieri della Compagnia di Catania Piazza Dante, supportati dal 12° Reggimento “Sicilia”, hanno effettuato un servizio finalizzato alla prevenzione e repressione dell’illegalità diffusa nel centro della città.  

In stretta sinergia con la Polizia Locale di Catania e i Vigili del Fuoco di Catania hanno effettuato diverse verifiche ad attività commerciali riscontrando, in particolare in una, irregolarità.  Al riguardo, il titolare di una rivendita di bombole di gas, un 38enne di origini straniere, , èstato deferito dai Carabinieri all’Autorità Giudiziaria, per ”omesso rinnovo periodico della conformità antincendio”.

Il 38enne, vendeva bombole di gas nell’attività di rivendita, ubicata in una traversa tra via Giuseppe Garibaldi e via Vittorio Emanuele II, senza avere effettuato i controlli di prevenzione ed è per tale motivo che ben 134 bombole, per un totale di 2.630 kg di G.P.L sono state rimosse e successivamente affidate alla ditta fornitrice.

Nell’ambito dello stesso servizio, l’azione mirata e capillare dei militari dell’Arma è proseguita con diversi controlli alla circolazione stradale effettuati nel centro città per verificare il rispetto da parte di automobilisti e centauri delle norme del Codice della Strada e sanzionare quindi le condotte di guida pericolose.

Nel complesso, l’attività in argomento ha permesso di controllare oltre una cinquantina di persone e quasi una trentina di mezzi. I Carabinieri hanno contestato 9 sanzioni per guida senza casco, 6 per omessa copertura assicurativa obbligatoria, 3 per guida senza patente e 5 per omessa revisione periodica, per un importo complessivo di oltre 22.000 euro e 7 veicoli sottoposti a fermo/sequestro amministrativo.

