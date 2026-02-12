Manto stradale dissestato a Racalmuto, il sindaco Bongiorno si scusa con i cittadini

Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale di Racalmuto intendono rivolgere un messaggio di chiarezza e sincere scuse a tutta la cittadinanza in merito alla situazione critica della viabilità interna, attualmente compromessa dal manto stradale dissestato, in diverse zone del centro urbano.

”Siamo consapevole delle difficoltà quotidiane che automobilisti e pedoni stanno affrontando. A tal proposito, dice il Sindaco Calogero Bongiorno e l’ assessore ai lavori pubblici, Antonino Lauricella, precisiamo che sono state già stanziate le somme necessarie per gli interventi di manutenzione stradale.

Tutti gli atti e le procedure autorizzative sono in corso per dare il via ai cantieri.

Tuttavia, il reale impedimento è oggi rappresentato, esclusivamente, dalle avverse condizioni climatiche. Come noto, le operazioni di posa del bitume non possono essere effettuate su superfici bagnate o in presenza di pioggia, poiché l’asfalto non riuscirebbe ad aderire correttamente al fondo stradale, rendendo l’intervento inutile e dispendioso nel breve periodo. Ci scusiamo profondamente per i disagi causati ai cittadini,” continua il Sindaco Bongiorno. “La nostra volontà è quella di intervenire immediatamente, ma dobbiamo fare i conti con il tempo. Procedere ora significherebbe sprecare risorse pubbliche senza risolvere il problema in modo duraturo. Il benessere civico e la sicurezza della nostra comunità restano la priorità assoluta di questa Amministrazione, che continuerà a monitorare la situazione h24 per avviare il ripristino del decoro urbano appena possibile”, hanno concluso nella nota.