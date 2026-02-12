Palermo

Nascondeva un fucile modificato dentro il comodino: arrestato 19enne

Il 19enne , già noto alle forze dell’ordine, accusato di detenzione illegale di armi e munizionamento.

Pubblicato 26 minuti fa
Da Redazione

Un’attività condotta con metodo, discrezione e tempismo ha portato i Carabinieri della Stazione di Monreale, supportati dal Nucleo Cinofili di Palermo Villagrazia con l’unità “Dru”, pastore tedesco per la ricerca di armi ed esplosivi, all’arresto in flagranza di reato di un giovane di 19anni, già noto alle forze dell’ordine, accusato di detenzione illegale di armi e munizionamento.

L’attività investigativa, frutto di un servizio mirato, ha consentito ai militari di intervenire con precisione chirurgica. I Carabinieri si sono appostati nei pressi dell’abitazione dell’indagato, dopo un meticoloso servizio di osservazione, hanno colto il momento opportuno per fare ingresso nell’immobile ed accedere repentinamente nell’appartamento.

Il giovane è stato sorpreso mentre dormiva e la successiva perquisizione domiciliare, ha portato al rinvenimento, dentro al comodino della sua camera da letto, di un fucile calibro 22 con canna e calciolo modificati, 9 proiettili calibro 22 e un proiettile calibro 9 corto. 

Tutto il materiale è stato immediatamente sottoposto a sequestro.

L’arresto è stato convalidato dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Palermo che ha disposto nei confronti dell’indagato la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di Palermo.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 5/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Catania

Colpo in banca ad agosto, due indagati (VIDEO)
Messina

Viola divieto di avvicinamento e minaccia l’ex moglie in presenza della figlia: arrestato
Agrigento

Agrigento, 2.3 milioni di euro per mettere in sicurezza e riaprire gli Ipogei
Palermo

Nascondeva un fucile modificato dentro il comodino: arrestato 19enne
Palermo

Traffico di droga, armi ed esplosivi: arrestato
Palermo

Estorsione, furto e uccisione di animali: arrestato 47enne
banner italpress istituzionale banner italpress tv