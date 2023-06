Droga nascosta negli slip, arrestato pusher

I carabinieri della Compagnia di Catania Piazza Dante sono stati impegnati in un servizio di controllo del territorio ‘a largo raggio’, nelle zone centrali di Catania.

Durante le verifiche, con particolare attenzione allo spaccio di sostanze stupefacenti, è stato arrestato un 53enne del posto, pregiudicato, trovato in possesso di droga che aveva nascosto negli slip.Durante la perquisizione, i carabinieri hanno trovato e sequestrato 35 grammi di marijuana suddivisi in 15 bustine, 4 grammi di cocaina già confezionati in 10 dosi e 7 grammi di crack contenuti in 17 involucri.

Il 53enne è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ha convalidato l’arresto e ha disposto la misura degli arresti domiciliari.