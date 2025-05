Il Papa nomina il cardinale Reina Gran Cancelliere dell’istituto “Giovanni Paolo II”

Papa Leone XIV ha nominato Gran Cancelliere del Pontificio Istituto Teologico “Giovanni Paolo II” per le Scienze del Matrimonio e della Famiglia il cardinale Baldassare Reina, Vicario Generale di Sua Santita’ per la Diocesi di Roma e Gran Cancelliere della Pontificia Universita’ Lateranense. Lo rende noto un Bollettino della sala stampa della Santa Sede.

“Apprendiamo con grande gioia che Papa Leone XIV ha nominato cardinale Baldassare Reina gran cancelliere del Pontificio Istituto Teologico “Giovanni Paolo II” per le Scienze del Matrimonio e della Famiglia, già Vicario Generale per la Diocesi di Roma e gran cancelliere della Pontificia Università Lateranense. Un incarico prestigioso, che conferma ancora una volta il profondo impegno profuso da Mons. Reina al servizio della Chiesa e della comunità, e i valori di umiltà, disponibilità e profondo senso del dovere che lo contraddistinguono da sempre. I nostri più calorosi auguri, Eminenza!” Così il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, interviene su cardinale Baldassare Reina, nominato da Papa Leone XIV Gran Cancelliere del Pontificio Istituto Teologico “Giovanni Paolo II” per le Scienze del Matrimonio e della Famiglia.