Il cane fiuta la marijuana in tubo di scarico, denunciato uno spacciatore

I Carabinieri della Stazione di Biancavilla, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale e ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva, hanno deferito all’Autorità Giudiziaria un 19enne del posto, per “detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio”.

Supportati dai colleghi del Nucleo Cinofili Carabinieri di Nicolosi, sulla scorta di una pregressa attività info investigativa che indirizzava i sospetti di un’attività di spaccio “all’ingrosso” su un 19enne del posto, hanno deciso di entrare in azione e di effettuare una perquisizione a casa del giovane.

In mattinata i Carabinieri hanno bussato quindi alla porta senza ottenere alcuna risposta dal 19enne il quale non rispondeva neppure al suo telefono cellulare e, solo dopo diversi minuti, sono riusciti ad accedere all’abitazione, aperti dalla madre.

Invitato a consegnare spontaneamente eventuale sostanze illegalmente detenute il 19enne ha consegnato dei residui di marijuana completamente sminuzzata che teneva su un mobile della sua camera da letto.

Sempre in camera da letto sono stati trovati due barattoli in vetro con residui di droga e una casetta di sicurezza che conteneva la somma di 600 euro, ritenuti ricavo dell’attività di spaccio.

La perquisizione, comunque avviata in tutti gli ambienti della casa per cercare concreto riscontro alle ipotesi investigative, si è svolta con l’ausilio del cane cinofilo che, in diversi punti del piano abitato dal giovane, ha segnalato al suo conduttore diversi punti tra cui un tavolo dove si notavano dei residui di marijuana.

Nel locale utilizzato come bagno ma privo di sanitari il cane fiutando all’interno del tubo di scarico ha segnalato stupefacenti e gli investigatori hanno recuperato una busta di plastica contenente 25 grammi di marijuana e poi su un mobiletto è stato trovato un bilancino di precisione perfettamente funzionante.

Considerati i tempi di attesa per accedere all’abitazione i carabinieri hanno deciso di scendere in strada ed ispezionare il pozzetto in corrispondenza del tubo di scarico del bagno trovando, poco dopo, altra marijuana sfusa che galleggiava e che, recuperata, è risultata pesare 25 grammi.

Lo stupefacente e il denaro recuperati sono stati sequestrati.