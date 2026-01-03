Sorpreso con cocaina, hashish e crack: denunciato licatese

A Licata, i Carabinieri della locale Stazione hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Agrigento un uomo di 33 anni del posto, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’attività è scaturita da un controllo del territorio durante il quale i militari hanno notato l’uomo nei pressi della propria abitazione. Il comportamento assunto alla vista della pattuglia ha indotto gli operanti a procedere a una perquisizione personale e, successivamente, domiciliare.

Nel corso delle operazioni sono stati rinvenuti complessivamente circa 22 grammi di cocaina, 20 grammi di hashish e 2 grammi di crack, già suddivisi in dosi, nonché materiale per la pesatura della sostanza stupefacente e due dispositivi telefonici ritenuti riconducibili all’attività illecita. Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro.

L’episodio si inserisce nell’ambito della costante attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti svolta dai Carabinieri sul territorio, anche durante il periodo delle festività, a tutela della sicurezza della collettività.