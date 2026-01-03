Sport

Scalia Volley, potenza nordica: il Nazionale Ilic per la seconda parte di stagione

Ilic, schiacciatore di posto 4, è alto 194 cm e compirà 20 anni a febbraio.

 Con il 2026 Scalia Volley Sciacca ha formalizzato l’ingaggio di Filip Ilic, giovane talento internazionale che andrà a rinforzare il roster in vista della ripresa del campionato di Serie B. Ilic, schiacciatore di posto 4, è alto 194 cm e compirà 20 anni a febbraio. Proveniente dalle Isole Faroe, è già nel giro della nazionale del suo Paese e rappresenta un innesto di grande prospettiva per il team saccense. Il suo arrivo segna inoltre un momento storico per la società: è infatti il primo giocatore straniero del nuovo millennio, dopo le presenze argentine che caratterizzarono gli anni ’90. Nonostante la distanza, Filip ha accolto con entusiasmo la proposta della Scalia Sciacca, motivato dal desiderio di misurarsi in un Paese ai vertici della pallavolo mondiale e di continuare a crescere tecnicamente in un contesto competitivo e formativo. Il nuovo schiacciatore sarà a disposizione del tecnico Tani Frinzi Russo già dalla prossima settimana, proprio alla vigilia della ripresa delle attività ufficiali e del campionato. La società dà il benvenuto a Filip Ilic, certa che il suo contributo sarà prezioso per affrontare al meglio la seconda parte della stagione.

