 Al via oggi i saldi invernali, Confesercenti: “alta concorrenza online”

Al via oggi i saldi invernali che si annunciano come un appuntamento centrale per imprese e consumatori siciliani. Il dato emerge dal consueto sondaggio condotto da Ipsos per Confesercenti sugli acquisti in occasione delle vendite di fine stagione invernale. Sull’Isola circa il 58% del campione intervistato da Ipsos ha dichiarato di avere già previsto un budget di spesa (+4% rispetto alla media italiana). La somma stimata per gli acquisti, però, è più bassa rispetto al resto d’Italia: 270 euro a persona contro i 303 euro al Nord e i 311 nelle regioni centrali. Non solo: in Sicilia, come in Sardegna e nel Mezzogiorno d’Italia, la concorrenza tra negozi fisici e vendite online è più accesa, quasi il 60% degli intervistati ha dichiarato di volere acquistare “solo” o “anche” online. Così, se a livello nazionale il negozio fisico resta il perno dell’esperienza ‘saldi’ per l’87% degli intervistati (e l’online un’opzione indicata dal 54%), al Sud e nelle Isole il dato di preferenza per il negozio fisico scende all’82%.

“L’avvio dei saldi – dice Vittorio Messina, presidente di Confesercenti Sicilia – arriva in un contesto ancora complesso, ma con segnali di fiducia che ci inducono a guardare a questa fase con cauto ottimismo. Per molti esercizi commerciali i saldi rappresentano un passaggio fondamentale per recuperare fatturato e dare nuova linfa alle vendite dopo le festività natalizie”. Secondo Confesercenti Sicilia, i consumatori si muoveranno con attenzione, privilegiando acquisti mirati e di qualità. “I clienti sono sempre più attenti al prezzo, ma anche alla trasparenza e alla correttezza delle offerte – prosegue Messina -. I negozi di prossimità continuano a rappresentare un punto di riferimento grazie al rapporto diretto con il cliente, alla professionalità e alla qualità dei prodotti offerti”. Resta, però, alta l’attenzione sulle criticità del settore. “La concorrenza dell’online e le promozioni anticipate – sottolinea il presidente di Confesercenti Sicilia – rischiano di indebolire il valore dei saldi. Per questo ribadiamo la necessità di regole più chiare e uniformi, capaci di garantire una concorrenza leale e tutelare chi opera nel rispetto delle norme”. “Ci auguriamo che i saldi possano rappresentare un’occasione concreta di rilancio per le attività commerciali siciliane e un momento positivo anche per i consumatori – conclude Messina -. Confesercenti continuerà a sostenere le imprese del territorio, valorizzando il ruolo fondamentale del commercio di vicinato nell’economia e nella vita delle nostre città”.