Catania

In fuga al volante di un Suv rubato, arrestato dopo inseguimento

Per sfuggire al controllo dei Carabinieri, inserita la retromarcia è andato a collidere per due volte contro l'autovettura dell'Arma, tentando anche la fuga a piedi

Pubblicato 39 secondi fa
Da Redazione

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Catania, impegnati in tarda serata in un servizio di perlustrazione nel quartiere “San Cristoforo”, al termine di un intervento su strada, hanno arrestato, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, un 53enne catanese per “furto aggravato”. Al riguardo, i militari dell’Arma, nell’effettuare la svolta in via Adamo, hanno notato un SUV di lusso che percorreva a velocità sostenuta la via della Concordia in direzione di via Acquicella. I militari hanno deciso di capire il motivo di tanta fretta ed hanno inseguito il SUV il cui conducente, avendo visto dallo specchietto retrovisore l’auto dei Carabinieri con lampeggianti e sirene azionati che lo seguiva, ha iniziato manovre pericolose di sorpasso all’altezza del viale della Regione imboccando la via Palermo.

L’inseguimento si è sviluppato per via Giovanni Denaro, via Giuseppe Missori e via Aurora poi il SUV è ritornato su via Palermo ripercorrendo lo stesso tragitto per la seconda volta. All’incrocio con viale della Regione il conducente ha proseguito la fuga in piazza Palestro dove ha imboccato via Acquicella, via Gismondo contromano fino a via Poulet e all’incrocio con via D’Antoni, percorsa in controsenso, è rimasto bloccato nel traffico. Per sfuggire al controllo dei Carabinieri, inserita la retromarcia è andato a collidere per due volte contro l’autovettura dell’Arma, tentando anche la fuga a piedi, ma stato subito raggiunto e bloccato in sicurezza.

Il SUV presentava il vetro posteriore sinistro distrutto con frammenti nell’abitacolo, mentre, sui sedili erano appoggiati diversi componenti in plastica, chiaro segno di manomissione delle parti elettriche del veicolo. In seguito agli accertamenti effettuati sul mezzo, in stretta sinergia con la centrale Operativa, è emerso che l’auto era stata rubata poco prima a Catania e pertanto, dopo la denuncia, è stata restituita al proprietario. L’uomo, identificato per un 53enne catanese, pluripregiudicato per reati contro il patrimonio, è stato arrestato dai Carabinieri e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva, ha convalidato l’arresto disponendo per lui l’obbligo di dimora e di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

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