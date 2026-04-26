Trovati 600 grammi di marijuana, denunciati due pusher

La Polizia di Stato ha effettuato un’articolata attività antidroga nel quartiere di San Giovanni Galermo e nella zona di Trappeto, nell’ambito delle incessanti azioni di prevenzione e contrasto ai fenomeni di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti in città. L’attività è stata coordinata dai poliziotti della squadra investigativa del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Nesima, coadiuvati dalla squadra cinofili dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Catania.

L’attenzione si è concentrata, in particolar modo, in via Capo Passero dove, in più occasioni, in passato, i poliziotti hanno scoperto piazze di spaccio, fermato singoli casi di cessione di droga e arrestato numerosi pusher, organizzati sia con consegne a domicilio ai loro clienti, sia all’interno di veri e propri “fortini” dotati di sofisticati sistemi di videosorveglianza.

Durante le verifiche, i poliziotti del Commissariato hanno notato due ragazzi sospetti, di 22 e 23 anni, entrambi con il volto parzialmente travisato, mentre richiamavano l’attenzione degli automobilisti in transito. I poliziotti, in borghese, si sono mescolati tra le auto in transito, in modo da arrivare a pochi metri dai due spacciatori i quali, dopo aver compreso di essere stati scoperti, hanno cercato di fuggire, rifugiandosi nella palazzina alle loro spalle. Il tentativo, però, non è andato a buon fine, dal momento che i poliziotti li hanno fermati e bloccati, per poi perquisirli. In tasca al 22enne è stata trovata una busta di plastica con 52 dosi di cocaina e 140 euro in contanti, mentre nella felpa del 23enne, residente a Trecastagni, è stata trovata un’altra busta con 34 dosi di marijuana e circa 100 euro in contanti. Entrambi incensurati, ciascuno di essi aveva a disposizione anche una radio ricetrasmittente, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi. Vista l’assenza di precedenti a loro carico, i due ragazzi sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ferma restando la presunzione di innocenza degli indagati valevole fino a condanna definitiva.

Gli accertamenti dei poliziotti del Commissariato Nesima e della squadra cinofili sono proseguiti nelle aree comuni e nelle pertinenze di alcune palazzine del complesso di edilizia popolare di via Capo Passero, dove sono state trovate diverse buste con circa 600 grammi di sostanze stupefacenti. In particolare, a ridosso dei portoni d’ingresso, negli androni delle palazzine, sotto i portici e tra le siepi condominiali sono stati recuperati 100 grammi di cocaina e 500 grammi di marijuana. Inoltre, nelle aiuole antistanti ad una delle palazzine, sotto uno strato di terriccio, è stata rinvenuta una busta in plastica con 7 munizioni cal. 7.65. La droga e le munizioni sono state sequestrate a carico di ignoti e destinate alle consuete analisi di laboratorio. Ulteriori attività antidroga della Polizia di Stato sono già in programma, nei prossimi giorni, non soltanto a San Giovanni Galermo ma anche in altri quartieri della città.